شقيق محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده.. ويرد: "وأنت جنبي يا أخويا وحبيبي"

حرص محمود رمضان الشقيق الأكبر للفنان محمد رمضان ومدير أعماله على الإحتفال بعيد ميلاد شقيقه محمد، وذلك عبر صفحاته على مواقع السوشيال ميديا.









ونشر محمود مجموعة صور لشقيقه محمد ومن بينهما صورة لهما معا عبر صفحاته على موقعي "فيس بوك" و"انستجرام"، وعلق كاتبا: "كل سنة وأنت طيب وناجح وسعيد.. أخويا وحبيبي الغالي".









وعلق محمد رمضان عبر موقع "فيس بوك" وكتب: وأنت جنب أخوك يا حبيبي وأخويا ورفيق رحلتي"، وعلق على "انستجرام" كاتبا: "وأنت جنبي يا أخويا وحبيبي ورفيق رحلتي".









وينافس الفنان محمد رمضان في المارثون الرمضاني الحالي بمسلسله "زلزال"، الذي يشارك في بطولته إلى جواره كلا من الفنانين، حلا شيحة، وماجد المصري، وهنادي هاني مهنى، وأحمد صيام، وسامي عبدالحليم، وحنان سليمان، وحسام داغر، ومنى عبدالغني، وأخرين، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، ومن أخراج إبراهيم فخر.