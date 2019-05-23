بعد مقلب هاني في الألغام .. محمد لطفي يردد الشهادة

وقع الفنان محمد لطفي، في فخ برنامج "هاني في الألغام"، والذي يقدمه الفنان هاني رمزي، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

وبدأ الفخ، باستقلال محمد لطفي السيارة، استعدادًا لرحلة سفاري مع سائق والذي انطلق به بسرعة فائقة، وعندها علق "لطفي"، على الأمر قائلًا: "أنت سارق العربية دي يا بسيوني، علشان ده جري حرامية".





وحاول هاني رمزي، استفزاز محمد لطفي، في البداية قبل الانطلاق بالسيارة في الصحراء، حيث قال له "أنا باعتلك مياه معدنية من عندي"، فرد لطفي عليه بقوله "يا عم أنا كنت مستني جدي أو خروف مشوي".





وطلب هاني رمزي، من سائق السيارة أن يصعد فوق "المعلقة" في الصحراء الغربية، فأصابت العصبية الفنان محمد لطفي، وطلب من سائق السيارة التهدئة قليل، فظل يردد "لا إله إلا الله، يخرب بيت المعالق أنا عندي عيال عاوز أربيهم".



