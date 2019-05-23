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مصطفى حسني: "في ناس هتدخل الجنة مع الرسول بسبب الفيس بوك" (فيديو)

الخميس 23/مايو/2019 - 08:52 م
مصطفى حسني: في ناس هتدخل الجنة مع الرسول بسبب الفيس بوك (فيديو)
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كساب أحمد
 
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قال مصطفى حسني، الداعية الإسلامي، إن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى محتوى صفحة أي مسلم على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلا:" ماذا لو اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على بروفايلك؟"

وتابع "حسني"، خلال تقديمه برنامج "رحلة حياة"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أنه يحب أن يرى الرسول على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي متعة مباحة أو كلام متفائل يبث في الناس الأمل، لافتًا إلى أن رواد المواقع التواصل الاجتماعي عليهم أن يكونوا حريصين على عدم وجود صور عارية على صفحاتهم، معقبًا: "الرسول يحب يشوف على صفحتك خبر مفهوش هتك لإنسان أو كشف لعورة".

ولفت إلى أن 88% من رواد المواقع التواصل الاجتماعي يظهرون بشخصية الظل، ويتحدثون في كلام قبيح وسخرية وخلافه، معقبًا: "في ناس هتدخل الجنة مع الرسول بسبب صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي". 
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