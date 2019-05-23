رئيس وزراء مالي يطلع على تجربة صندوق خليفة في دعم رواد الأعمال بأبو ظبي

استقبل سعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع بوبو سيسي رئيس وزراء جمهورية مالي والوفد المرافق له في مقر الصندوق بأبوظبي حيث اطلع على تجربة الصندوق في مجال ريادة الأعمال وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.





وبحث وفد جمهورية مالي خلال زيارة رسمية للدولة إمكانية نقل التجربة الناجحة لصندوق خليفة بما يضمن المساهمة في دعم الاقتصاد في جمهورية مالي وذلك من خلال تفعيل وتنفيذ اتفاقية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الموقعة بين الجانبين في شهر يناير الماضي بقيمة 25 مليون دولار والاتفاق على الإطار التنفيذي لهذه الاتفاقية الذي تم التوقيع عليه يوم الاثنين الماضي بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.





وقال النويس إن الاتفاقية توفر إطارا ماليا وفنيا لدعم الجهود الحكومية في جمهورية مالي الهادفة إلى نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وتمكين المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الجمهورية متوقعا أن تساهم هذه الحزمة من التسهيلات في دعم الشباب لتحقيق طموحاتهم وتأهيلهم وتدريبهم بالإضافة إلى خلق فرص عمل وتعزيز دور المرأة في المجالات الاقتصادية ودعم جهود التنمية في المناطق الأكثر فقرا في جمهورية مالي الصديقة.





وأوضح النويس أن الإطار التنفيذي للاتفاقية نص على توجيه القرض إلى تنمية المناطق النائية والفقيرة في مختلف مدن جمهورية مالي متوقعا أن تسهم اتفاقية التمويل في خلق أكثر من 4300 مشروع على مدار السنوات الأربع المقبلة وتوفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب.





وكشف النويس عن أن الاتفاقية تستهدف توجيه التمويل للمرأة على أن تصل نسبة المشروعات الموجّهة إليها إلى 40% من إجمالي عدد المشروعات الممولة من الاتفاقية ..مشيرا إلى أن آليات الاستهداف المحددة التي سيتم اتباعها في تنفيذ هذه الاتفاقية سيكون له عظيم الأثر في تحقيق المردود التنموي المنشود والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً.





وأكد النويس خلال الاجتماع - الذي حضرته موزة الناصري الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة بالإنابة وعدد من المسؤولين من الجانبين - أن الصندوق تمكن خلال فترة وجيزة من تحقيق العديد من الإنجازات كان أبرزها بث الوعي في أوساط الشباب المواطنين بأهمية ريادة الأعمال وتشجيعهم على الابتكار والإبداع وساهم بشكل فعال في تهيئة بيئة مناسبة لنمو وتطور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.





وبدورها قدمت موزة الناصري عرضا حول أهداف وبرامج صندوق خليفة ..موضحة أن الصندوق يوفر برامج متكاملة وشاملة تلبي احتياجات ومتطلبات رواد الأعمال أثناء سعيهم لتأسيس أو توسيع النشاط الاستثماري تشمل التدريب والتطوير وإعادة التأهيل المهني وتوفير البيانات والخدمات الاستشارية إضافة إلى تطوير مبادرات عدة في مجال التسويق.





من جانبه أشاد رئيس وزراء جمهورية مالي بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بجمهورية مالي ..معربا عن تطلع بلاده إلى تعزيز أواصر هذا التعاون البناء.





وأكد أن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة نحو مزيد من التعاون مع دولة الإمارات عبر صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي يعد إحدى المؤسسات الرائدة في مجال نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتهيئة المناخ لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.





وأبدى رئيس وزراء جمهورية مالي والوفد المرافق له إعجابهم بتجربة صندوق خليفة المتكاملة والانجازات المحققة ..مشيرا إلى أن أهم ما يميز هذه التجربة بأنها توازن ما بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر البرامج المتنوعة التي تلبي مختلف احتياجات رواد الأعمال.



