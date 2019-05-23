إعلان نتائج التحصيل الدراسي الأربعاء المقبل
الخميس 23/مايو/2019 - 07:27 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب مدير الاتصال والعلاقات والإعلام إبراهيم الرشيد، أن إعلان نتائج اختبار التحصيل الدراسي الورقي الفترة الثانية سيكون يوم الأربعاء المقبل 24/ 9/ 1440هـ.
وأكد أن المركز يعمل بالتنسيق مع جميع الجهات التعليمية والعسكرية التي تشترط الاختبارات للقبول لديها وفق الخطة الخاصة بمواعيد إعلان النتائج.
وأضاف أن عملية تصحيح أوراق الإجابات يكون إلكترونيًا من خلال استخدام المركز أحدث الأجهزة والتقنيات المتقدمة الدقيقة عالية السرعة، عبر ماسحات ضوئية متقدمة مخصصة لقراءة أوراق الإجابة دون تدخل عنصر بشري في عملية التصحيح، مما يعطي مصداقية كبيرة لعملية التصحيح ونتائج المختبرين.
ونوّه بأن المركز يقدّم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات، ويجيب عن الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.
Advertisements
المزيد عن: هيئة تقويم التعليم والتدريب نتائج التحصيل الدراسي الأربعاء
- بناء على رغبة المبتعثين.. "قياس" يقدّم اختباراته في 10 دول
- "قياس" ينهي تطبيق القدرات للجامعيين
- "قياس" يعلن نتائج اختبار التحصيل الدراسي الورقي للفترة الثانية
- قياس يبدأ التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي
- تعرف على موعد إجراء مقياس لـ"وظيفة ملازم تحقيق"
- "قياس" يعلن بدء التسجيل في مقياس الموهبة والإبداع
- مقياس مهني لانتقاء المتميزين لوظائف التحقيق والادعاء العام
- رابط نتائج قياس qiyas تحصيلي 1440 برقم الهوية عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية