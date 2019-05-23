الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده لن تستسلم حتى لو تعرضت للقصف

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده لن تستسلم حتى إذا تعرضت للقصف.





وحسب "رويترز" قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى اليوم الخميس إن طهران لن تستسلم للضغوط الأمريكية ولن تتخلى عن أهدافها حتى لو تعرضت للقصف مع تصاعد التوتر بين الجمهورية الاسلامية والولايات المتحدة.



