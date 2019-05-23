رسميا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة وأسماء الأوائل

اعتمد اليوم الخميس 23 مايو 2019 اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الجيزة لعام 2019، وذلك وفقًا لما أكده “خالد حجازي” وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، خلال بيان صحفي، معلنًا رسميًا اعلانها عبر موقع المحافظة الإلكتروني وبجميع المدارس بمختلف الادارات التعليمية، لافتًا إلى أن نسبة النجاح هذا العام أكبر من مثيلاتها في العام السابق.





وننشر لكم نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الجيزة الترم الثاني 2019، بعد نشر أسماء العشرة الأوائل للشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة.





في احصائيات نتيجة الشهادة الاعدادية هذا العام، اعتمدت محافظ الجيزة نتيجة الصف الثالث الاعدادي، وكانت الاحصائيات كالتالي:





نسبة نجاح 81.27%.

تقدم للامتحان 146437 طالب وطالبة، وحضر منهم 143023 طالب وطالبة، ونجح منهم 116239 طالب وطالبة.

نسبة نجاح نتيجة الإعدادية المهني 86.5%.

نسبة نجاح نتيجة المكفوفين 100% ونتيجة ضعاف السمع 98.5 %

عدد أوائل الشهادة الإعدادية فى الجيزة 193 طالب وطالبة.

إدارة الهرم التعليمية جاءت فى المركز الأول بنسبة نجاح 90٪ .

تلتها ادارة الشيخ زايد فى المركز الثانى بنسبة نجاح 89% .

ثم جاءت إدارة جنوب الجيزة ثالثًا بنسبة نجاح 88 % .









إليكم اوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة في الصور التالية