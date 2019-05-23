بورصة" دبي" تربح 2 مليار جنيه في أسبوع

عكست مشتريات انتقائية على معظم الأسهم القيادية مسار سوق الأسهم بدبي إلى الارتفاع وتحقيق مكاسب تربو إلى نحو 2 مليار درهم، في وقت منحت فيه الإمارة إقامات دائمة للمستثمرين والكفاءات الاستثنائية.





وانخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 0.56 بالمائة في خمس جلسات، إلى مستوى 2589.68 نقطة ليربح من خلالها نقطة مقارنة بمستوى 2575.01 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.









وربح سوق دبي المالي خلال أسبوع نحو 1.97 مليار درهم، ليصل رأس المال السوقي إلى 345.11 مليار درهم مقابل 343.14 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي.





وشهدت التداولات خلال الأسبوع تراجعاً مقارنة بالأسبوع الماضي لتصل أحجام التداول الى 589.3 مليون سهم، مقابل 796.09 مليون سهم، وبقيمة 690.46 مليون درهم مقابل 1.01 مليار درهم.





البطاقة الذهبية





وقال نائب رئيس قسم البحوث لدى "كامكو" للاستثمار لـ"مباشر" إن من العوامل الإيجابية التي وجهت الأنظار اليها هذا الأسبوع هي البدء باعتماد البطاقة الذهبية للوافدين والتي تعطيهم مميزات استثنائية في دولة الإمارات.





وتوقع رائد دياب أن يكون لها دوراً رئيسياً في تنشيط السوق الإماراتي وبالأخص القطاع العقاري.





Image result for UAE stock markets





الاستثمار والعقار بالمقدمة





وصعد بالمؤشر العام قطاع الاستثمار 2.96 بالمائة، مع صعود سهم دبي للاستثمار 4.1 بالمائة وشعاع كابيتال بنسبة 0.59 بالمائة والتي تمضي قدوما في الاندماج مع مجموعة أبوظبي المالية، إضافة إلى تراجع دبي للاستثمار 6.8 بالمائة.





وزاد قطاع العقارات بنسبة 2.1 بالمائة بدعم صعود سهم ديار للتطوير 5 بالمائة. وإعمار العقارية الذي ارتفع 3.5 بالمائة بعغد الكشف عن قيمة أرباح لشركة من بيع خمسة فنادق بدبي.





وفي المقابل، نزل قطاع السلع والاتصالات بنسبة 1.37 بالمائة، و1.34 بالمائة على التوالي ، فيما هبط البنوك 0.5 بالمائة، بفعل هبوط سهم دي إكس بي 1.62 بالمائة، و"دو" بنسبة 1.4بالمائة، وتراجع دبي الإسلامي 0.6 بالمائة وبنك الإمارات دبي الوطني 0.45 بالمائة.





وأكد رائد دياب أن هناك عوامل أخرى مازالت مسيطرة على الأسواق بصفة عامة وهو ما أبقته على الأداء المتذبذب وهي استمرار الوضع الجيوسياسية بالمنطقة والتصريحات والتحركات الأخيرة في مياه الخليج للولايات المتحدة وإيران والتي تؤثر سلباً على معنويات المستثمرين الذي قد يفضلون البقاء خارج السوق لحين وضوح الصورة النهائية.





وأشار إلى أن من تلك العوامل التي تؤثر على التعاملات حاليا الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي قد تنعكس آثارها على النمو العالمي، الأمر الذي سيؤثر على أسواق المنطقة وتراجع الطلب على النفط الذي تعتمد على إيراداته معظم دول المنطقة.