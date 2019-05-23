بورصة "الكويت "تخسر 70.2 نقطة خلال أسبوع

تراجعت المؤشرات الكويتية جماعياً في الأسبوع الرابع من مايو، حيث هبط المؤشر العام 1.24 بالمائة عند 5578.94 نقطة مقابل 5649.17 نقطة بالأسبوع الماضي، خاسراً 70.2 نقطة.





كما تراجع مؤشر السوق الأول 1.39 بالمائة مُسجلاً أكبر الخسائر بين المؤشرات الثلاثة، وذلك بإقفاله عند النقطة 6023.25، مقارنة بإقفاله الأسبوع الماضي عند النقطة 6107.88، بخسائر بلغت 84.6 نقطة.





وانخفض مؤشر السوق الرئيسي خلال الأسبوع بنحو 0.86 بالمائة وصولاً إلى النقطة 4720.52 خاسراً 41 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 4761.52 نقطة.





وانخفضت أحجام التداول بالبورصة خلال الأسبوع، لتصل إلى 474.39 مليون سهم مقابل 615.35 مليون سهم في الأسبوع الماضي، بتراجع 22.9 بالمائة.





كما تقلصت السيولة الأسبوعية للبورصة بنحو 32.3 بالمائة، لتصل إلى 119.76 مليون دينار مقابل 176.77 مليون دينار في الأسبوع السابق مباشرة.





وبالنسبة لصفقات الأسبوع، فشهدت انخفاضاً بنسبة 11.6 بالمائة؛ لتصل إلى 24.08 ألف صفقة مقابل 27.25 ألف صفقة في الأسبوع الماضي.