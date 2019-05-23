بورصة "الكويت "تخسر 70.2 نقطة خلال أسبوع
الخميس 23/مايو/2019 - 05:48 م
نيفين سمير
Advertisements
Advertisements
تراجعت المؤشرات الكويتية جماعياً في الأسبوع الرابع من مايو، حيث هبط المؤشر العام 1.24 بالمائة عند 5578.94 نقطة مقابل 5649.17 نقطة بالأسبوع الماضي، خاسراً 70.2 نقطة.
كما تراجع مؤشر السوق الأول 1.39 بالمائة مُسجلاً أكبر الخسائر بين المؤشرات الثلاثة، وذلك بإقفاله عند النقطة 6023.25، مقارنة بإقفاله الأسبوع الماضي عند النقطة 6107.88، بخسائر بلغت 84.6 نقطة.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي خلال الأسبوع بنحو 0.86 بالمائة وصولاً إلى النقطة 4720.52 خاسراً 41 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 4761.52 نقطة.
وانخفضت أحجام التداول بالبورصة خلال الأسبوع، لتصل إلى 474.39 مليون سهم مقابل 615.35 مليون سهم في الأسبوع الماضي، بتراجع 22.9 بالمائة.
كما تقلصت السيولة الأسبوعية للبورصة بنحو 32.3 بالمائة، لتصل إلى 119.76 مليون دينار مقابل 176.77 مليون دينار في الأسبوع السابق مباشرة.
وبالنسبة لصفقات الأسبوع، فشهدت انخفاضاً بنسبة 11.6 بالمائة؛ لتصل إلى 24.08 ألف صفقة مقابل 27.25 ألف صفقة في الأسبوع الماضي.
Advertisements
- البورصة الكويتية تخسر 27.2 نقطة خلال تعاملات الأسبوع
- البورصة الكويتية تنهي تعاملات الأسبوع الأول من أكتوبر علي التراجع
- البورصة الكويتية تتراجع وسط تقلص السيولة
- 32 % تراجع بسيولة البورصة الكويتية فى أسبوع الـ 3 جلسات
- 490 مليون دينار مكاسب بورصة الكويت خلال الأسبوع (انفوجراف)
- 70 مليون دينار خسائر سوقية أسبوعية ببورصة الكويت
- بورصة الكويت تخسر 70 مليون دينار هذا الأسبوع (انفوجراف)
- تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت خلال الأسبوع الثاني من مايو
- انفوجراف.. مؤشر بورصة الكويت يربح 108.2 نقطة خلال الأسبوع المنقضي
- تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال الأسبوع الثالث من مايو