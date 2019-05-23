الجوازات: لا يمكن إلغاء تصريح السفر إلكترونيا بعد إصداره من الإدارة
الخميس 23/مايو/2019 - 05:47 م
الفجر السعودي
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أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يمكن إلغاء تصريح السفر عن طريق الخدمات الإلكتروني الخاصة برب الأسرة، حال تم إصداره عبر إدارة الجوازات.
وقالت الجوازات في تصريح له: في حال تم إصدار التصريح عن طريق مراجعة إدارة الجوازات فلا يمكن إلغاؤه عن طريق الخدمات الإلكترونية الخاصة برب الأسرة.
كان ذلك ردًا على سؤال جاء فيه: أن عندي طفلة وأصدرت لها جواز سفر وتصريح عن طريق المحكمة، هل أبوها يقدر يلغي تصريح السفر؟ وفي الصك موجود ختم المحكمة التنفيذية.
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