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الجوازات: لا يمكن إلغاء تصريح السفر إلكترونيا بعد إصداره من الإدارة

الخميس 23/مايو/2019 - 05:47 م
الجوازات: لا يمكن إلغاء تصريح السفر إلكترونيا بعد إصداره من الإدارة
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الفجر السعودي
 
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أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يمكن إلغاء تصريح السفر عن طريق الخدمات الإلكتروني الخاصة برب الأسرة، حال تم إصداره عبر إدارة الجوازات.

وقالت الجوازات في تصريح له: في حال تم إصدار التصريح عن طريق مراجعة إدارة الجوازات فلا يمكن إلغاؤه عن طريق الخدمات الإلكترونية الخاصة برب الأسرة.

كان ذلك ردًا على سؤال جاء فيه: أن عندي طفلة وأصدرت لها جواز سفر وتصريح عن طريق المحكمة، هل أبوها يقدر يلغي تصريح السفر؟ وفي الصك موجود ختم المحكمة التنفيذية.

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