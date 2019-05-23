مصرع شخص صدمته سيارة على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"
الخميس 23/مايو/2019 - 05:47 م
محمد عزام
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لقي شخص مصرعه مساء اليوم الخميس على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية" وذلك اثر سيارة صدمته.
وقال أيمن جابر، مسئول طوارئ الصحة ببورسعيد، إن مستشفى الحميات استقبلت عبد الرحمن السيد عبد الرحمن _ ٥٥ سنة، جثة هامدة عن طريق الإسعاف بعدما صدمته سيارة مسرعة بمحور ٣٠ يونيو طريق بورسعيد الإسماعيلية الصحراوى أدت لوفاته فى الحال.
تم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث ولحين التصريح بالدفن.
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