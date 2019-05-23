الدولار يواصل التراجع والبنك المركزي يحقق أقل سعر للشراء..تحديث جديد
الخميس 23/مايو/2019 - 04:26 م
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واصلت أسعار الدولار تراجعها فى البنوك الحكومية والخاصة خلال تعاملات اليوم الخميس حيث وصل سعر الدولار إلى 16.81 جنيها للشراء في البنك التجارى الدولى والبنك المركز المصري وهو يعتبر أقل سعر لشراء الدولار في البنوك المصرية اليوم، في حين سجل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أعلي سعر للشراء والذي وصل الي 17.09 جنيه
وسجل سعر شراء الدولار حالة من التراجع في البنك الأهلى المصري نحو 16.85 جنيها، و16.95 جنيها، وسجل سعر الدولار الاسكندرية نحو 16.86 جنيها، 16.96 جنيها، وسجل بنك مصر إيران للتنمية نفس السعر وسجل سعر الدولار.
وسجل سعر الدولار في بنك مصر والعربي الافريقي والمصرف المتحد نحو 16.84 جنيها للشراء، و16.94 جنيها، وسجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.82 جنيها للشراء ، وسجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولى نحو 16.81 جنيها للشراء، و16.91 جنيها للبيع.
وسجل سعر الشراء في بنك البركة نحو 16.85جنيهاً ، بينما سجل سعر البيع نحو16.92 جنيهاً
وأشارت التقارير إلى أن السبب في تراجع سعر الدولار تحسن الصادرات من ناحية واجراءات ترشيد الاستيراد من ناحية أخرى، بالاضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع معدلات النمو، كل ذلك أدى إلى ارتفاع الجنيه أمام الدولار، ووضح ذلك فى الانخفاض المتواصل فى سعر الدولار.
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