رئيس برشلونة يوجه قوية رسالة إلى فالفيردي
الخميس 23/مايو/2019 - 04:17 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
عاد رئيس نادي برشلونة، غوسيب ماريا بارتوميو، ليؤكد دعمه لمدرب الفريق الأول لكرة القدم، إرنستو فالفيردي، مشيراً إلى أنه يحظى بكل ثقة المؤسسة، لكنه أقر في نفس الوقت بأن هذا الأمر لن يمنع "انتقاد الذات" داخل النادي.
وفي اجتماع مجلس الإدارة اليوم الخميس، أبرز بارتوميو أن فالفيردي "يحظى بثقتنا التامة".
وشجع رئيس "البرسا"، المشجعين على دعم الفريق في نهائي كأس ملك إسبانيا المقرر بعد غد السبت أمام فالنسيا، مضيفاً "لا يمكننا أن ننتقص من قيمة هذا اللقب".
وقال: "بعد الكأس نستطيع تحليل الأمور واستخلاص الاستنتاجات" حول الموسم.
وأضاف: "تاريخنا يحمل في طياته انتصارات وهزائم، لحظات جيدة وأخرى سيئة. البرسا ناد معتاد على المثابرة، لذلك أود أن أعرب عن شعوري بالفخر بالفريق"، مذكراً أن برشلونة توج بالليغا وبلغ نهائي كأس الملك ووصل لنصف نهائي "التشامبيونز ليغ".
ومع ذلك، أعرب عن تفهمه إزاء "وجود شعور بالإحباط بين المشجعين والأعضاء وكذلك اللاعبين والجهاز الفني"، معتبراً أن هذا قد يعود لأن "البرسا" معتاد على الفوز منذ عام 2014.
Advertisements
المزيد عن: نهائي كاس الملك فالفيردي رئيس برشلونة برشلونة
- إنريكي: المستحيل ليس برشلوني!
- هل ينتقل فيراتي إلى برشلونة؟
- برشلونة يستضيف ملقا.. والريال أمام مهمة سهلة
- فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة يوفنتوس
- بيكيه: يجب توخي الحذر أمام تشيلسي
- مدرب برشلونة يحذر من إنتفاضة روما
- رئيس برشلونة يتهم ريال مدريد بالتقليل من قيمة "الثنائية"
- بارتوميو يُعدد فوائد تجديد برشلونة لعقد فالفيردي
- برشلونة بدون ميسي من جديد
- برشلونة يخون فالفيردي ويستقر على مدربه الجديد