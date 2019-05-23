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رئيس برشلونة يوجه قوية رسالة إلى فالفيردي

الخميس 23/مايو/2019 - 04:17 م
رئيس برشلونة يوجه قوية رسالة إلى فالفيردي
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وكالات
 
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عاد رئيس نادي برشلونة، غوسيب ماريا بارتوميو، ليؤكد دعمه لمدرب الفريق الأول لكرة القدم، إرنستو فالفيردي، مشيراً إلى أنه يحظى بكل ثقة المؤسسة، لكنه أقر في نفس الوقت بأن هذا الأمر لن يمنع "انتقاد الذات" داخل النادي.

وفي اجتماع مجلس الإدارة اليوم الخميس، أبرز بارتوميو أن فالفيردي "يحظى بثقتنا التامة".

وشجع رئيس "البرسا"، المشجعين على دعم الفريق في نهائي كأس ملك إسبانيا المقرر بعد غد السبت أمام فالنسيا، مضيفاً "لا يمكننا أن ننتقص من قيمة هذا اللقب".

وقال: "بعد الكأس نستطيع تحليل الأمور واستخلاص الاستنتاجات" حول الموسم.

وأضاف: "تاريخنا يحمل في طياته انتصارات وهزائم، لحظات جيدة وأخرى سيئة. البرسا ناد معتاد على المثابرة، لذلك أود أن أعرب عن شعوري بالفخر بالفريق"، مذكراً أن برشلونة توج بالليغا وبلغ نهائي كأس الملك ووصل لنصف نهائي "التشامبيونز ليغ".

ومع ذلك، أعرب عن تفهمه إزاء "وجود شعور بالإحباط بين المشجعين والأعضاء وكذلك اللاعبين والجهاز الفني"، معتبراً أن هذا قد يعود لأن "البرسا" معتاد على الفوز منذ عام 2014. 

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