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ضبط ٦٦٠ كيلو دقيق مدعم خاص بالمستهلكين قبل تهريبه للسوق السوداء بسنورس

الخميس 23/مايو/2019 - 03:59 م
ضبط ٦٦٠ كيلو دقيق مدعم خاص بالمستهلكين قبل تهريبه للسوق السوداء بسنورس
المضبوطات
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ريهام على
 
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تشكلت حمله اليوم، تحت إشراف المحاسب عبد الفتاح شرف، وكيل وزراة التموين بالفيوم، برئاسة المهندس هشام سعيد، مدير عام تموين سنورس، والمهندس مرسي رمضان، رئيس الرقابة، والمفتشون محمد حسين ومحمد عشرى وياسر ربيع.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق.

وتم ضبط عدد "٢٢" شيكاره دقيق وزن الواحدة ٣٠ كيلو باجمالى الكميه " ٦٦٠" كيلو دقيق بلدي خاص بالمستهلكين أثناء بيعها في السوق السوداء بناحيه فيديمين بمركز سنورس وتحرر محضر ضد "ا ي ع " صاحب كميه الدقيق برقم ٢٩٧ جنح أمن دوله طورارئ وتم ضبط أحد المخابز بناحيه بني عتمان لتصرفه في عدد "١٥" شيكاره دقيق وزن الواحدة ٥٠ كيلو، واخطرت النيابه التى تولت التحقيق.
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