عاجل.. انتهاء أزمة إيقاف رئيس الزمالك بالحل الودي

أسفرت الإجراءات القانونية أمام لجنة الاستئناف بمحكمة التحكيم الرياضي الدولي بسوسيرا والمفاوضات والاتفاقيات التي دارت في الآونة الأخيرة عن رفع الإيقاف رئيس نادي الزمالك مما يمنح له الحق في حضور المباراة لبطولة الكونفيدرالية.

وكللت الإجراءات والمفاوضات بالنجاح حيث توصل أطراف النزاع إلى الحل الودي الذي يرضي الطرفين حاول البعض التواصل مع أطراف النزاع لمعرفة تفاصيل الاتفاق ولكن لم يتم التوصل إلى ممثلي الطرفين.

كان رئيس نادي الزمالك قد طعن بالاستئناف على قرار الاتحاد الإفريقي بوقفه، وقد قبلت محكمة التحكيم الرياضي الدولي "كاس" نظر الطعن والذي حدد له جلسة ٢٧ مايو ٢٠١٩ للترافع من قبل فريق الدفاع المكون من المحامي الدولي/ أحمد عبدالفتاح المستشار القانوني لنادي الجزيرة الاماراتي والمنتدب للدفاع عن رئيس نادي الزمالك وبصحبته المستشار القانوني البرتغالي السيد/ بالميريو الذي سبق له العمل في الاتحاد الدولي الفيفا كقاضي بلجنة الانضباط، وبهذه الخطوة تم حل الموضوع بشكل ودي وتم رفع الإيقاف عن رئيس الزمالك ليتمكن من حضور المباراة النهائية لتطوى صفحة النزاع القائم بين الاتحاد الإفريقي ورئيس نادي الزمالك، وعلى الصعيد المحلي لم يتحدد بعد موقف اللجنة الأولمبية بخصوص القرار الصادر ضد رئيس نادي الزمالك.