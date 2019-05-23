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قتلى بإعصار عنيف يضرب ولاية ميسوري الأمريكية

الخميس 23/مايو/2019 - 02:50 م
قتلى بإعصار عنيف يضرب ولاية ميسوري الأمريكية
إعصار عنيف
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وكالات
 
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قُتل 3 أشخاص على الأقل في إعصار عنيف اجتاز ولاية ميسوري (وسط الولايات المتحدة)، كما أعلنت السلطات الخميس.

 

وقد صدر تحذير من سوء الأحوال الجوية لسكان جيفرسون سيتي، عاصمة ولاية ميسوري التي وقعت فيها أضرار جسيمة. ونشرت دائرة الأمن العام في هذه الولاية عبر تغريدة عدداً من الصور لخطوط كهرباء متقطعة وأشجار مقتلعة.

 

وقتل ثلاثة أشخاص في غولدن سيتي (270 كلم جنوب غرب جيفرسون سيتي) وأصيب آخرون "كثيرون" بجروح في مدينة كارل جانكشن المجاورة، كما اوضحت الوزارة.

 

وذكرت أجهزة الأرصاد الجوية في تغريدة "تأكد وصول إعصار عنيف، سارعوا الى الإحتماء"!. وهطلت أمطار غزيرة على ميسوري وأوكلاهوما المجاورة وكنساس، وتعرضت للبرد والرياح والصواعق.

 

واستمرت التحذيرات من سوء الأحوال الجوية الخميس بالقرب من سانت لويس بولاية ميسوري.

 

وفي أوكلاهوما، قال رئيس بلدية تولسا، جي.تي. بينوم إنه طلب من السكان الذين يقطنون على مقربة من المناطق المحاذية لسد على بحيرة كيستون، إخلاء منازلهم بسبب خطر الفيضانات.

 

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