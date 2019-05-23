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إدارة الزمالك تنصح جروس بورقة "حفني" أمام نهضة بركان

الخميس 23/مايو/2019 - 01:19 م
إدارة الزمالك تنصح جروس بورقة حفني أمام نهضة بركان
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هاني عصام
 
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طلب بعض مسئولي نادي الزمالك من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مشاركة أيمن حفني لاعب الفريق في مباراة نهضة بركان المغربي المقرر لها الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية والاستفادة من القوة الهجومية للفريق وخبراته الكبيرة وهو ما يحتاج الأبيض بشدة في تلك المواجهة وسط تراجع مستوى أوباما خلال الفترة الماضية وهبوط أدائه بشكل كبير.


ويسعى مسئولو الزمالك لاستغلال جاهزية أيمن حفني وعدم المعاناة من أي إصابة في الوقت الحالي ومحاولة إقناع جروس بمنح اللاعب الفرصة بعد استبعاده طوال الفترة الماضية من المشاركة وخروجه من الحسابات لعدم قناعة المدرب به من الناحية الفنية.

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المزيد عن: نهائى الكونفدرالية حفني جروس اياب نهائي الكونفدرالية النهضه الزمالك
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