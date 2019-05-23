نشرة أخبار الظهيرة.. طوارئ في مستشفى بنها الجامعي بسبب الموجة الحارة

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال فترة الظهيرة، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ طوارئ بمستشفى بنها الجامعي بسبب الموجة الحارة، فضلًا عن تراجع إسرائيل عن قرار توسيع مساحة الصيد في غزة عقابا على البالونات.









استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفداً من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ضم كلاً من محمد القرقاوى، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل، وعهود الرومى وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط، والسفير جمعة الجنيبى، سفير الإمارات فى القاهرة.





أعلن الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حالة الطوارئ بكافة أقسام المستشفى الجامعي خلال موجة ارتفاع درجة الحرارة.





أعلنت إسرائيل تراجعها عن قرار توسيع مساحة الصيد البحري في ساحل غزة بعد يوم فقط من اتخاذه، وذلك إثر اندلاع سلسلة حرائق في غلاف القطاع "نتيجة لإطلاق بالونات حارقة عبر الحدود".





تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.84% خاسرا عدد 21.78 نقطة ليصل إلى مستوى 2562.57 نقطة.



