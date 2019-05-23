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باكستان تختبر صاروخا باليستيا جديدا قادرا على حمل رؤوس نووية

الخميس 23/مايو/2019 - 10:15 ص
باكستان تختبر صاروخا باليستيا جديدا قادرا على حمل رؤوس نووية
صاروخ باليستي
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وكالات
 
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أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني آصف غفور أن باكستان أجرت، يوم الخميس 23 مايو، إطلاق الصاروخ الباليستي "شاهين-2" القادر على حمل رؤوس حربية نووية.

 

فقد كتب غفور عبر حسابه على موقع تويتر: "تم إجراء اختبار ناجح لصاروخ "شاهين-2"، الذي يمكن تزويده برؤوس حربية نووية وتقليدية، كما أنه قادر على تدمير الأهداف على مسافة 1500 كم".

 

ووفقا لأقواله، فإن اختبار الصاروخ الناجح يلبي أهداف باكستان للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي في المنطقة.

 

وكانت باكستان قد أجرت أول تجربة إطلاق لهذا الصاروخ منذ 15 عاما في مارس من عام 20014. وتم اعتماد "شاهين-2" من قبل القوات المسلحة الباكستانية في عام 2014.

 

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