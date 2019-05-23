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مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل لمس أكتاف

الخميس 23/مايو/2019 - 10:04 ص
مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل لمس أكتاف
ياسر جلال
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الفجر الفني
 
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تعرض الحلقة الثامنة عشر من مسلسل لمس أكتاف، الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، على شاشة سي بي سي في تمام الحادية عشر مساءا.


المسلسل بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏

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