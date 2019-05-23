اليوم.. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة من خلال التحويلات البنكية

بدأ وزارة المالية اليوم الخميس، صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال مايو الجارى، لنحو 6 ملايين مواطن يعمل بالجهاز الإدارى والحكومى، يتقاضون رواتبهم عن طريق كروت البنوك والتحويلات المصرفية.

وأكدت وزارة المالية، صرف مرتبات وأجور شهر مايو 2019 لتبدأ من يوم 23 إلى 29 مايو الجارى بدلًا من الموعد المعتاد وهو 24 إلى 28 من الشهر.

وأكد وزير المالية فى تصريحات خاصة سابقة لـ"اليوم السابع"، أن صرف رواتب العاملين بالدولة، يتم فى الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر، موضحًا أنه فى حالة أن وافق أحد تلك الأيام إجازة رسمية أو أسبوعية يتم عن طريق التحويل لحسابات الرواتب لموظفى الدولة بعد الساعة 12 مساء يوم العمل السابق.