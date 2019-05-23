مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 17 رمضان 2019

البرنسيسة بيسة





"البرنسيسة بيسة" من تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة "سينرجى" للإنتاج الفنى، وبطولة مى عز الدين، وبوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، وحجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وايمان السيد، وعدد آخر من النجوم.





مواقف كوميدية شهدتها الحلقة السابعة عشر من مسلسل، حيث حاولت الجدة سكسكة في الهروب من دار المسنين التي تم إيداعها بها، ويحاول كاظم في ايقاع بيسة في حبه وفقا للخطة التي رسمتها لها والدته من أجل الاستيلاء على المدرسة.