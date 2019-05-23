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مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 17 رمضان 2019

الخميس 23/مايو/2019 - 08:47 ص
مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 17 رمضان 2019
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الفجر الفني
 
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مواقف كوميدية شهدتها الحلقة السابعة عشر من مسلسل البرنسيسة بيسة، حيث حاولت الجدة سكسكة في الهروب من دار المسنين التي تم إيداعها بها، ويحاول كاظم في ايقاع بيسة في حبه وفقا للخطة التي رسمتها لها والدته من أجل الاستيلاء على المدرسة.

"البرنسيسة بيسة" من تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة "سينرجى" للإنتاج الفنى، وبطولة مى عز الدين، وبوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، وحجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وايمان السيد، وعدد آخر من النجوم.



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