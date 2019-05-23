الحلقة السابعة عشر مسلسل البرنسيسة بيسة رمضان 2019
الخميس 23/مايو/2019 - 08:39 ص
الفجر الفني
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شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل البرنسيسة بيسة، مواقف كوميدية جمعت بين بطلة العمل مي عز الدين، وباقي فريق المسلسل، حيث تحاول سكسكة الهروب من دار المسنين، واستمرار محاولات كاظم لاقناع بيسة بالوقوع في حبه ليستولى على المدرسة.
مواعيد عرض البرنسيسة بيسة
يذاع مسلسل البرنسيسية بيسة في تمام التاسعة مساءا على شاشة الحياة.
فريق عمل البرنيسية بيسة
"البرنسيسة بيسة" من تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة "سينرجى" للإنتاج الفنى، وبطولة مى عز الدين، وبوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، وحجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وايمان السيد، وعدد آخر من النجوم.
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