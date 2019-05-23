مصطفى شعبان: مسلسل العار أخرجني من خانة "الأكشن"
الخميس 23/مايو/2019 - 07:25 ص
نعيم يوسف
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قال الفنان مصطفى شعبان، إنه عندما بدأ في التمثيل كان بمسلسل "الحاج متولي"، وكان الدور رومانسي، والبعض لم يتخيل أنه يمكن أن يؤدي "أكشن" في فيلم مافيا.
وأضاف "شعبان"، في لقاء مع برنامج "ستوديو 9090"، المذاع على "الراديو 9090"، أنه بعد فيلم مافيا تم وضعه في خانة "الأكشن" فقط، ولكنه خرج من هذه الخانة بمسلسل "العار"، ثم توالت مسلسلات الزوجة الرابعة ومزاج الخير.
وتابع، أن الفترة المقبلة لابد وأن تشهد تغييرا جديدًا ولكن لم يحدد حتى الآن.
وأضاف "شعبان"، في لقاء مع برنامج "ستوديو 9090"، المذاع على "الراديو 9090"، أنه بعد فيلم مافيا تم وضعه في خانة "الأكشن" فقط، ولكنه خرج من هذه الخانة بمسلسل "العار"، ثم توالت مسلسلات الزوجة الرابعة ومزاج الخير.
وتابع، أن الفترة المقبلة لابد وأن تشهد تغييرا جديدًا ولكن لم يحدد حتى الآن.
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