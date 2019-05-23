مصطفى شعبان تعليقا على منع عرض المسلسلات على يويتوب: "أنا مبسوط"
الخميس 23/مايو/2019 - 06:35 ص
نعيم يوسف
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علق الفنان مصطفى شعبان، على عدم عرض الأعمال الدرامية على موقع نشر الفيديو "يوتيوب"، قائلا: "بالنسبة ليا أنا مبسوط إنه (مسلسل أبو جبل) مش موجود على اليوتيوب".
وأضاف "شعبان"، في لقاء مع برنامج "ستوديو 9090"، المذاع على "الراديو 9090"، أنه في الفترة الأخيرة كان هناك مقياسين للأعمال الفنية، الأول هو الشارع، والثاني مقياس خاص على اليوتيوب والسوشيال ميديا وغالبا لا يكون متوافقا مع رأي الشارع.
وتابع، أن تطبيق المشاهدة الجديد يساهم في معرفة نسب المشاهدة الحقيقية.
وأضاف "شعبان"، في لقاء مع برنامج "ستوديو 9090"، المذاع على "الراديو 9090"، أنه في الفترة الأخيرة كان هناك مقياسين للأعمال الفنية، الأول هو الشارع، والثاني مقياس خاص على اليوتيوب والسوشيال ميديا وغالبا لا يكون متوافقا مع رأي الشارع.
وتابع، أن تطبيق المشاهدة الجديد يساهم في معرفة نسب المشاهدة الحقيقية.
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