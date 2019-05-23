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تركي آل الشيخ يكشف عن قميص بيراميدز الجديد (صور)

الخميس 23/مايو/2019 - 04:01 ص
تركي آل الشيخ يكشف عن قميص بيراميدز الجديد (صور)
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كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز عن التصميمات الجديدة لقميص الفريق بالموسم الجديد.


ونشر المستشار تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بـ"الفيسبوك" ثلاثة تصميمات جديدة لقميص بيراميدز في الموسم الجديد وكتب في رسالته للجماهير: بيراميدز السنة القادمة ... يهمني رأيكم ؟


وتلقى التصميم الجديد لقميص فريق بيراميدز العديد من الردود الإيجابية من جانب الجماهير فور إعلان المستشار تركي آل الشيخ عن التصميمات عبر صفحته الرسمية.
تركي آل الشيخ يكشف عن قميص بيراميدز الجديد (صور)
تركي آل الشيخ يكشف عن قميص بيراميدز الجديد (صور)
تركي آل الشيخ يكشف عن قميص بيراميدز الجديد (صور)
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