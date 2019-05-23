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مصرع 3 أشخاص داخل بيارة صرف صحي بقرية المنشية في أسوان

الخميس 23/مايو/2019 - 04:00 ص
مصرع 3 أشخاص داخل بيارة صرف صحي بقرية المنشية في أسوان
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فتح الله رضوان
 
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لقى 3 شبان مصرعهم، داخل بيارة صرف صحي، الأربعاء، بقرية المنشية الجديدة، التابعة لمركز كوم أمبو بأسوان.

تلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو، بلاغًا من أهالي قرية المنشية، يفيد بمصرع عنتر سيد جميل، وشقيقه "كرم"، وحمادة عبد النعيم على، فيما أصيب سيف عبد النعيم علي، بالاختناق، وقام رجال الأمن بمساعدة الأهالي في إخراج الجثث، ونقلهم للمشرحة والمصاب للمستشفى.

وبالتحري تبين أن وفاة الثلاثة نتيجة للاختناق بغاز الصرف الصحي، بعد نزول الأول وتأخر، وعندما نزل شقيقة لاستيضاح الأمر فلم يخرج أيضًا، فقام الثالث بالنزول لاكتشاف سبب تأخرهما، وأخيرًا نزل الشاب الرابع الذي أصيب بالاختناق.
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