فاتورة كهرباء مايو 2019 – جميع المحافظات في مصر.. الاستعلام وطرق السداد فوري وبطاقات الائتمان عبر الإنترنت

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لجميع محافظات مصر وطريقة السداد من خلال الإنترنت.



لعل فاتورة كهرباء مايو هي الشاغل الاول لكافة مواطني مصر، حيث تم الإعلان على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء، عن صدور قرار يخص خدمة جديدة وهي، خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك الغرض والتابع لـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على شبكة الإنترنت، حيث يقوم المواطن المصري بإختيار الشركة التابعة للمحافظة القاطن بها، ومن ثم يقوم بإختيار الفرع الذي يتبعه، ومن بعدها يقوم بكتابة البيانات الشخصية في الخانات المخصصة لها، والتي سوف يجدها في إيصال الكهرباء الخاص به.لعل الجميع يرغب في معرفة فاتورة الكهرباء الخاصة به، حتى يعرف مقدار إستهلاك الكهرباء الشهري له، خاصةً بعد ما شهدته البلاد من إرتفاع في الأسعار لجميع السلع والخدمات، حيث أن أسعار الكهرباء ترتفع كل فترة بعد تقليل الدعم الحكومي عنها كل عام، كما تعمل شركة الكهرباء على توفير سداد جميع المستحقات النقدية التي على فاتورة الكهرباء الشهرية عبر منافذ خدمة فوري المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وللمزيد عن خدمة فوري، من هنــــــــــا، أو من خلال الإنترنت عبر بطاقة الائتمان البنكية.قبل الاستعلام عن فاتورة كهرباء مايو 2019، كل ما عليك الدخول على موقع خدمة الاستعلام التابع شركة توزيع الكهرباء الذي موضح أعلاه، وتجهيز أي إيصال كهرباء خاص بالشقة المستعلم عن إستهلاكها، تم إتباع الخطوات التالية:– فتح رابط موقع الاستعلام عن فواتير الكهرباء المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من– ومن ثم نختار شركة توزيع الكهرباء التابع لها المواطن، حيث أن تلك الصفحة سوف يظهر بها كافة شركات توزيع الكهرباء المسؤولة عن التحصيل بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية– ومن بعدها تكتب كافة البيانات في الخانات المخصصة لها.– ثم تقوم بالضغط على أيقونة بحث.– وفي خلال ثوان معدودة ستظهر أمامك فاتورة كهرباء مايو 2019.