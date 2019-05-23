15 سيارة انخفضت أسعارها في شهر مايو 2019 بسبب "خليها تصدي" (تعرف عليهم)

وأعلنت شركة «أودي» الألمانية عن إجراء تخفيضات على سيارتها الـ"A4" موديل 2019، ووصل التخفيض إلى 85 ألف جنيه، مقارنة بما كان عليه موديل 2018، إذ تم تخفيض سعرها بقيمة 70 ألف جنيه في يناير الماضي، ثم خُفض جمركيا بقيمة 15 ألف جنيه، على الفئة «لاكشيري»، التي أصبح سعرها 700 ألف جنيه، بدلا من 785 ألف جنيه قبل يناير 2019، وتم تخفيض سعر الفئة "سبورت" بقيمة 15 ألفا، ليكون 770 ألف جنيه.



هيونداي تحاول إنعاش مبيعاتها

أجرت شركة «هيونداي» تخفيضات بدايةً من مايو الحالي، في أسعار عدد من سياراتها في السوق المصرية، وهي الهاتشباك «i10»، والسيدان المستوردة «Elantra AD»، والخدمية الرياضية الكروس أوفر «Creta».



وتم تخفيض سعر «i10» بقيمة 5000 جنيه للفئة الثانية فقط ليكون سعرها 249.900 جنيه، بدلا من 254.900 جنيه، ليصل إجمالي التخفيضات التي حصلت عليها السيارة إلى 25 ألف جنيه.



كما تم تخفيض كل فئات «Elantra AD» بقيمة 15.100 جنيه، لتبدأ أسعارها من 299.900 جنيه، بدلا من 315 ألف جنيه، حتى 439.900 جنيه، بدلا من 455 ألف جنيه، ليصل إجمالي التخفيضات على السيارة إلى 48 ألف جنيه منذ يناير 2019.



وحصلت كل فئات «Creta» على تخفيضات سعرية، وصلت إلى 25 ألف جنيه، لتبدأ أسعارها من 340 ألف جنيه بدلا من 360 ألف جنيه، حتى 415 ألف جنيه، بدلا من 440 ألف جنيه، ليصل مجموع التخفيضات التي حصلت عليها السيارة إلى 42 ألفًا.



مازدا 3

أعلن وكيل السيارة اليابانية مازدا في مصر، عن تخفيضات طالت فئات السيارة «مازدا 3» الثلاثة، بداية من مايو الجاري، التي تأتي جميعها بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، بقوة 105 أحصنة.



وتم تخفيض أسعارها للمرة الثانية وصلت إلى 31 ألف جنيه على جميع الفئات، لتبدأ أسعار النسخة السيدان من 309 آلاف جنيه لفئة Luxury، والفئة الثانية Sport إلى 369 ألف جنيه، والثالثة «هاتشباك» لتباع بـ373 ألف جنيه.



35 ألف جنيه تخفيض من ـ«زوتي»

أعلنت شركة صناعة السيارات الصينية «زوتي» في مصر عن القيام بعروض تخفيض بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك على عدد من طرازاتها ووصلت قيمة التخفيض إلى 35 ألف جنيه.

وشمل التخفيض السيارة السيدان مدمجة الحجم «Z300» بقيمة 25 ألف جنيه من سعرها الأصلي لتكون بـ207 آلاف جنيه، بدلا من 232 ألف جنيه.



كما شمل التخفيض ايضأ السيارة السيدان متوسطة الحجم «Z560» ووصل الخصم الي 35 ألف جنيه من سعرها الأصلي لتصل الي ـ264.990 جنيه بدلا من 299.990 جنيه.



بروتون تواصل خفض أسعارها

أعلن وكيل الشركة "بروتون" الماليزية في مصر عند تخفيض سعر السيارة العائلية إكسورا "Exora"، وذلك بقيمة 25 ألف جنيه، على فئتيها في السوق المصري.



ووصلت أسعار "Exora" بعد التخفيض من 294.900 جنيه، بدلا من 319.900 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بـ309.900 جنيه بدلا من 334.900 جنيه.



جيلي إمجراند X7

أعلنت وكيل شركة "جيلي" الصينية في مصر، عن تخفيض أسعار طراز “إمجراندX7” الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات ووصل التخفيض إلى 19.100 جنيه، ليصبح سعرها الرسمي بعد التخفيض 299.900 جنيهًا بدلا من سعر 319.000 جنيهًا.

استمرار تخفيضات أسعار السيارات في السوق المحلي بسبب حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، في امتناعها عن شراء سيارات جديدة، لم يجد عدد من شركات ووكلاء السيارات الا لتخفيض أسعارهم أو بتقديم عروض سعرية جديدة لأكثر من مرة على سياراتهم بالسوق المحلية، وذلك على أمل تحريك وزيادة عملية البيع وحث المستهلكين على الشراء بقدر الامكان، خاصة مع اقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020، وفي هذا التقرير نرصد لكم 15 سيارة انخفضت أسعارها في شهر مايو.حصلت الفئة السابعة -المجمعة محليا- من العملاق الألماني على أعلي نسبة تخفيض في شهر مايو، حيث وصل التخفيض الي 250 ألف جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 2 مليون و600 ألف جنيه.كذلك تم تخفيض سعر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات X6 -المجمعة محليا-، بقيمة 130 ألف جنيه، ليصل سعرها الرسمي الي مليون و850 ألف جنيه.15 سيارة انخفضت أسعارها في شهر مايو بسبب خليها تصديتضمنت قائمة التخفيضات التي أعلنت عنها شركة فيات بداية من مايو الجاري جميع فئات السيارة المقدمة في نسختين “سيدان”، “هاتشباك”، وانخفضت أسعار “تيبو” مرتين خلال 2019 تزامنًا مع البدء في تطبيق الإعفاء الجمركي للسيارات الأوروبية، ويعد تخفيض شهر مايو هو الثالث والأكبر.ووصلت نسبة التخفيضات ما بين 13 و42 ألف جنيه، وذلك على جميع فئات فيات “تيبو” الـ5، وبذلك أصبحت أسعار “تيبو” في مصر تبدأ بسعر 214.900 جنيه بدلا من 227.900 جنيه، بتخفيض 13.000 جنيه، بينما خفضت الفئة الثانية 14.000 جنيه، ليصل سعرها الرسمي 223.900 جنيه بدلا من 237.900 جنيه.كما وصلت نسبة التخفيض على الفئة الثالثة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك، إلى 23.000 جنيه، لتباع بسعر رسمي 269.900 جنيه بدلا من 292.900 جنيه. بينما انخفضت أعلى فئة من “تيبو” السيدان بنسبة 29.000 جنيه، لتباع بسعر رسمي 299.900 جنيه، بدلا من 328.900 جنيه. وحصلت فئة الهاتشباك على أعلى نسبة تخفيض حيث تراجعت 42.000 جنيه دفعة واحدة، وأصبحت تباع بسعر رسمي 284.900 بدلا من 326.900 جنيه.أعلنت شركة «نيسان» اليابانية في مصر، تخفيض أسعار بعض من سياراتها المطروحة في السوق المحلية، وفي مقدمتها سيارتاها المجمعتان في مصر «صني، وسنترا» بقيمة تصل إلى 18 ألف جنيه، بالإضافة إلى سيارتها الخدمية الرياضية الكروس أوفر «قشقاي» بقيمة 30 ألف جنيه.ووصل التخفيض علي نيسان صني مبلغ قدره 11 ألف جنيه على جميع فئاتها، لتبدء اسعارها من 209 آلاف جنيه، بدلا من 220 ألفا للفئة «ستاندرد»، و220 ألف جنيه بدلا من 231 ألف جنيه لفئة الـ«فول أوبشن»، و231 ألف جنيه بدلا من 242 ألف جنيه للفئة «سوبر صالون».أما نيسان سنترا فاستفادت بتخفيض قدره 18 ألف جنيه على فئتيها «بيز لاين» و«هاي لاين» بحيث يبدأ سعرها من 269 ألف جنيه، بدلا من 287 ألفًا للفئة «بيز لاين»، و287 ألف جنيه بدلا من 305 آلاف للفئة «هاي لاين».وحصلت كلك السيارة الـ «قشقاي» على تخفيض وصل الي 30 ألفا، وبعد التخفيض أصبح سعر الفئة «بيز لاين» هو 379 ألف جنيه بدلا من 409 آلاف، والفئة «هاي لاين» بـ409 آلاف بدلا من 439 ألفًا، والفئة «سبورت لاين» بـ439 ألفا بدلا من 469 ألفًا.