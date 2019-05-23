علي ربيع يحاول إنقاذ مذيعة من الاختطاف في "فكرة بمليون جنية"

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حاول "علاء" والذى يجسده الفنان علي ربيع، إنقاذ المذيعة "سلمى"، ابنة رجل الأعمال الشهير "سليم" من اختطاف عصابة لها، بعدما ركب "علاء" سيارتها دون علمها من خلال تخفيه فى حقيبة السيارة، ليفاجىء بإيقاف سيارتها واختطافها بها.





بدأت أحداث حلقة اليوم من المسلسل، بمغازلة "علاء" لـ"سلمى"إعجابا بها، وشرائه لها بوكية من الزهور، إلا أنها رفضته، واستغل انشغالها بالكلام مع صديقتها، ليستقل شنطة السيارة ويختبىء بها، ثم فوجئت "سلمى" أثناء سيرها بالسيارة بمحاولة سيارة آخرى إيقافها إجباريا، ثم قاموا برش مخدر على وجهها، وأختطفوها، وقرر "علاء" بعدما سمع الكلام الذى دار بينهما إنقاذها.





"فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع، صابرين، كريم عفيفي، محمد محمود، صلاح عبد الله، وإنتاج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، محمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويقوم بغناء تتر العمل الفنان الشعبي أحمد شيبة.