أخيرا.. برشلونة يحدد موعد الإعلان عن صفقة دي ليخت

اقترب نادي برشلونة الإسباني من ضم ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب ما نشرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن برشلونة يأمل في إعلان صفقة دي ليخت خلال الأسبوع الجاري قادما من صفوف أياكس الهولندي.





وتابعت الصحيفة أن دي ليخت حسم قراره بالانتقال لصفوف برشلونة مهما كانت العروض المالية من الفرق الأخرى المهتمة بضمه.





وكانت الصحافة الإسبانية ذكرت في الفترة الماضية أن مينو ريولا، وكيل أعمال دي ليخت وراء تعطل صفقة انتقال دي ليخت لبرشلونة لأنه يريد 14 مليون يورو كعمولة في الصفقة.





ويملك دي ليخت عروض أخرى من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وبايرن ميونخ علما بأن أياكس يريد بيعه مقابل 75 مليون يورو.