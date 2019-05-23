مدرب تشيلسي يفجر مفاجأة عن انتقال هازارد إلى ريال مدريد

خرج المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي بتصريح جديد حول مستقبل نجمه البلجيكي إدين هازارد واقترابه من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.





وارتبط هازارد مرارًا وتكرارًا بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف ، وزعمت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة أن الريال سيعلن عن صفقة هازارد عقب نهائي الدوري الأوروبي الذي سيجمع بين تشيلسي وآرسنال يوم 29 مايو المقبل.





وقال ساري حول مستقبل إدين هازارد في تصريحاته التي نقلها برنامج الـEl chiringuito : آمل أن يبقى معنا ، لكن يجب أن نكون مستعدين إذا قرر شيئًا مختلفًا.





وبسؤاله هل سيكون هازارد مناسب لريال مدريد؟ ، أجاب ساري قائلًا: هازارد مناسب وجيد لأي فريق ، لكنه أيضًا مناسب بالنسبة لنا.





وبسؤاله ، هل سيكون نهائي اليوروبا ليج آخر مباراة لهازارد مع تشيلسي؟ ، رد ساري: لا أعلم، كما قلت في كل مؤتمر صحفي. أنا احترم قراره، لا أعلم. أتمنى أن يبقى، لكن يجب أن نكون مستعدين له إذا فكر بقرارًا مختلفًا.









وبسؤاله ، هل تحدثت معه؟ ، أتم ساري حديثه قائلًا: في حالة تحدثت معه، لن أقول ما حدث بيننا.