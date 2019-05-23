عاجل.. رئيس جامعة الإسكندرية: الامتحانات اليوم الخميس في موعدها‎

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم الخميس بجميع كليات الجامعة وفق الجدول المقررة بكل كلية، وأكد على عمداء ووكلاء الكليات ضرورة التواجد بكلياتهم ومتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على الطلاب خلال فترات إنعقاد الامتحانات.





وأشار إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفى طلبة الجامعة والوحدات العلاجية والتنسيق مع المستشفيات الجامعية، واتخاذ كافة الاستعدادات بالمستشفى التعليمى لاستقبال اى حالة طوارئ.





من جهته، أعلن الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه ستتواجد خدمة مكونة من سيارة مطافى مجهزة حول مجمع العلوم الانسانيه لأى تدخل لاقدر الله ان استدعى الامر .