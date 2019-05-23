رونالدو يرشح الاستثنائي لقيادة يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس اختار مدرب الفريق الجديد خلفا لماسيمليانو أليجري.









ورشح كريستيانو رونالدو مواطنه البرتغالي الاستثنائي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد السابق لتدريب السيدة العجوز.









وأشارت صحيفة إلبيانكونيرو الإيطالية إلى أن يوفنتوس أعلن رحيل أليجري بعد 5 مواسم، حقق فيها لقب الدوري الإيطالي 5 مرات وكأس إيطاليا 4 مرات وكأس السوبر الأوروبي مرتين.









وكشفت الصحيفة الإيطالية بأن رونالدو رشح مورينيو لتدريب الفريق بعد أن عملا معا 3 مواسم في ريال مدريد، حققا خلالهم بطولة الدوري الإسباني وبطولة كأس ملك إسبانيا على الرغم من توتر العلاقة بينهما عند رحيل مورينيو عن الملكي.





وذكرت الصحيفة الإيطالية المهتمة بأخبار يوفنتوس أن خورخي مينديز وكيل رونالدو أخبر إدارة السيدة العجوز أن رونالدو ومورينيو عليهما إصلاح العلاقة بينهما قبل اتخاذ قرار تعيين المدرب البرتغالي.









وأكدت الصحيفة الإيطالية بأن اقتراح رونالدو بالاعتماد على مورينيو قد يقابل بموجة غضب من قبل جماهير يوفنتوس، حيث سبق للاستثنائي قيادة العدو اللدود للنادي إنتر ميلان لمدة موسمين.









يذكر أن إنتر ميلان النادي الوحيد الذي قاده مورينيو في إيطاليا، حيث قاده لتحقيق لقب الدوري مرتين وكلا من الكأس المحلية والسوبر المحلية مرة واحدة بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا عام 2010.



