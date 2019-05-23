صاحب أشهر علامة نصر: كوبري تحيا مصر تحول لمزار سياحي
الخميس 23/مايو/2019 - 12:00 ص
كساب أحمد
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قال البطل محمد يعقوب، صاحب علامة النصر في حرب 6 أكتوبر، إنه ذهب لرؤية كوبري تحيا مصر، وقرر رفع علامة النصر فوق هذا الكوبري مجددًا، بعدما قام برفاعها في حرب أكتوبر، وتناقلتها وسائل الإعلام تحت عنوان: "الجيش المصري انتصر".
وتابع "يعقوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة "الأولى"، مساء الأربعاء، أن كوبري تحيا مصر تحول لمزار سياحي، لافتًا إلى أنه عندما ذهب لرؤية هذا الكوبري، وجد عروسان يحتفلان عليه.
وأشار إلى أنه عندما رفع علامة النصر مجددًا فوق كوبري روض الفرج، اتصل به الكثير من الأصدقاء في أوروبا والعالم للتعرف على هذا الكوبري، وهذا يعتبر نوع من تنشيط السياحة.
وتابع "يعقوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة "الأولى"، مساء الأربعاء، أن كوبري تحيا مصر تحول لمزار سياحي، لافتًا إلى أنه عندما ذهب لرؤية هذا الكوبري، وجد عروسان يحتفلان عليه.
وأشار إلى أنه عندما رفع علامة النصر مجددًا فوق كوبري روض الفرج، اتصل به الكثير من الأصدقاء في أوروبا والعالم للتعرف على هذا الكوبري، وهذا يعتبر نوع من تنشيط السياحة.
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