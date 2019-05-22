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تدريبات بدنية إضافية لـ "كهربا" في مران الزمالك

الأربعاء 22/مايو/2019 - 11:26 م
تدريبات بدنية إضافية لـ كهربا في مران الزمالك
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رامي بشاي
 
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خاض محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات بدنيه إضافية على هامش مران الفريق اليوم.

ويستعد الفريق لمواجهة نهضة بركان المغربي الأحد المقبل بإياب نهائي البطولة الكونفدرالية.

النقاز والسعيد يشاركان في مران الزمالك
حرص حمدي النقاز وعمر السعيد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على التواجد والمشاركة في التدريبات الجماعية المقامة حاليا استعدادا لمواجهة نهضة بركان بإياب نهائي البطولة الكونفدرالية المقرر لها الأحد المقبل.

وشارك الثنائي في المران على الرغم من عدم مشاركتهما في مباراة نهضه بركان الأحد المقبل بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثاني

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