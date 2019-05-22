شون وصوامع الدقهلية تستقبل 155 ألف طن قمح حتى الآن





واضاف أنه لابد من التأكد من جودة الأقماح ومتابعة حالة التخزين بالصوامع والشون، وأوضح أن المحافظة تستهدف استلام 230 ألف طن قمح هذا الموسم على الأقل وفقا لمتوسط انتاجية المساحة المزروعة.



ومن جهته أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية على انتظام عملية توريد القمح من المزارعين بالتعاون مع الأجهزة المعنية من كافة المديريات إلى شون وصوامع الدقهلية البالغ عددها 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر تابعة للبنك الزراعي المصري وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة للصوامع.

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على انتظام حركة توريد محصول القمح مشيرا إلى أنه تم استلام 154 ألف و972 طن بالصوامع والشون على مستوى المحافظة حتى مساء اليوم الأربعاء.وشدد شاروبيم، على ضرورة تيسيير إجراءات استلام القمح من المزارعين والفلاحين والموردين وتسهيل حركة التسليم بما يضمن انسياب عملية التوريد.