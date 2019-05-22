49 % زيادة في السياحة الروسية لإمارة دبي
الأربعاء 22/مايو/2019 - 11:19 م
وكالات
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سجل تدفق السياح من روسيا إلى دبي في 2018، أعلى معدل مقارنة مع سياح الدول الأخرى، وارتفع عدد السياح الروس الذين زاروا الإمارة بنسبة 49%، وفقًا لبيانات رسمية .
وتعد إمارة دبي الوجهة الأولى في الإمارات، التي يقصدها السياح الروس، بحسب بيانات رسمية من حكومة دبي.
وتعد إمارة دبي الوجهة الأولى في الإمارات، التي يقصدها السياح الروس، بحسب بيانات رسمية من حكومة دبي.
وجاء ترتيب الدولة ضمن قائمة العشرة الأوائل للوجهات السياحية المفضلة للسائح الروسي إلى جانب كل من الدول الأجنبية مثل تايلاند وألمانيا وإيطاليا وفيتنام وإسبانيا وفرنسا والهند والتشيك.
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