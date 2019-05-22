صور مباراة الأهلي والإسماعيلي بكاميرا الفجر الرياضي الأربعاء 22/مايو/2019 - 11:06 م Advertisements طباعة محمد الصادق Advertisements Advertisements المزيد عن: كورة رياضة الدوري الأهلي والاسماعيلي أخبار الرياضة طباعة موضوعات ذات صلة صور مباراة المقاصة والإسماعيلي بكاميرا الفجر الرياضي صور مباراة إنبي والإسماعيلي بكاميرا الفجر الرياضي صور مباراة الأهلي والإسماعيلي بكاميرا الفجر الرياضي صور مباراة الأهلي والإسماعيلي بكاميرا الفجر الرياضي صور مباراة الأهلي والإسماعيلي بكاميرا الفجر الرياضي تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر