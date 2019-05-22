"مالمستروم" تكشف عن الجوانب الخلافية في المحادثات التجارية بين الاتحاد الاوربي وواشنطن

قالت سيسيليا مالمستروم كبيرة المفاوضين التجاريين بالاتحاد الأوربي، أنها التقت بالممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتهايزر" في وقت سابق من اليوم للمرة الأولى التي يرى فيها الطرفان بعضهما البعض شخصياً منذ أن أعطت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لبدء المفاوضات مع واشنطن قبل أكثر من شهر.





وأشارت إلي أن الولايات المتحدة التي تخوض حربًا تجارية مع الصين في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات مع دول من بينها اليابان والمكسيك وكندا، قد لا تكون على استعداد لبدء محادثات مع الاتحاد الأوروبي حول صفقة تجارية.





وتابعت في باريس اليوم الأربعاء: "نحن مستعدون من جانب الاتحاد الأوروبي للبدء في محادثات التجارية مع الولايات المتحدة ولدينا التفويض ذلك، لكنني لا أعتقد أن الولايات المتحدة مستعدة لذلك"، وفقاً لوكالة "بلومبرج".





وأضافت: "نقدر بالطبع أنه لا توجد رسوم على السيارات في الوقت الراهن، ما زلنا نختلف بشكل أساسي مع فكرة أن السيارات الأوروبية وقطع غيار السيارات تشكل تهديدًا أمنيًا".





وكانت الولايات المتحدة أعلنت تأجيل قرار فرض التعريفات ضد واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي واليابان لمدة 6 أشهر، بعدما كان من المقرر البت في هذا الشأن في السبت الماضي.