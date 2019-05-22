تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتوجه نصائح هامة للمواطنين

Advertisements

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد حاليًا ارتفاعًا شديدًا في درجة الحرارة لمدة 72 ساعة، وذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون الغد، حيث ستصل درجة الحرارة على القاهرة 45 درجة مأوية، وهي نفس درجة حرارة الصعيد.



وطالب "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، المواطنين بعدم التواجد في الشمس لفترة طويلة، والمضطر للتواجد، فعليه أن يحرص على وجود واقي للرأس من الشمس مثل الشمسية أو الكاب، وعلى سائقي السيارات عدم ملء تنك البنزين بالكامل، وترك مساحة لتبخر جزء من البنزين، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وعدم ملء إطارات السيارات بشكل كامل.



وشدد على ضرورة الذهاب إلى المستشفى فورًا، عند الإحساس بالإجهاد الناتج من ارتفاع الحرارة، حتى يكون العلاج بسيط، وعلى الصائمين الاكثار من تناول السوائل خلال فترة الإفطار.

