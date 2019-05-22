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شيخ الأزهر: الإسلام الدين الوحيد الذي أنصف المرأة

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:46 م
شيخ الأزهر: الإسلام الدين الوحيد الذي أنصف المرأة
شيخ الأزهر
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كساب أحمد
 
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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن البعض يتحدث بأن الإسلام دين ذكوري وللأسف بعضهم منتسبين للإسلام، لافتَا إلى أن التوراة تتحدث بأن الرجل سيد المرأة، ورغم ذلك لا يوجد أي احتجاج على التوراة أو الإنجيل وخلافه، بينما لا يكف عن انتقاد الإسلام والحديث بأنه دين ذكوري.

وتابع الطيب، خلال تقديمه برنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الأربعاء، أن الدين الوحيد الذي أنصف المرأة بقواعد وقيم حقيقية هو الإسلام، ولا يمكن للإنسانية أن تعتدل سوى بتطبيق هذه القواعد والقيم مهما وصلت من حضارة.

ولفت إلى أن هناك خططًا جهنمية لإقصاء الإسلام عن القيام بدوره، وتم تحديد أموال كثير لتنفيذ هذه الخطط.
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