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اليوم.. نهضة بركان يتدرب على ملعب "بتروسبورت"

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:34 م
اليوم.. نهضة بركان يتدرب على ملعب بتروسبورت
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الفجر الرياضي
 
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تقرر خوض فريق نهضة بركان المغربى مرانه، فى تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على استاد "بتروسبورت" بالتجمع الخامس، استعدادًا لمواجهة الزمالك، فى إياب نهائى كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

ووصلت بعثة فريق نهضة بركان إلى القاهرة، فجر اليوم، استعدادًا لخوض هذه المباراة التى تقام، الأحد المقبل، على استاد "برج العرب".

 

كان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى لصالح الفريق المغربى بهدف دون رد.

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