بث مباشر HD رامز في الشلال .. مشاهدة برنامج رامز جلال اليوم الأربعاء 22-5-2019
الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:27 م
الفجر الفني
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نقدم لكم بث مباشر لبرنامج رامز في الشلال، وتحل الفنانة حلا شيحة، ضيفة جديدة على حلقة اليوم المقرر عرضها بعد دقائق.
يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.
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