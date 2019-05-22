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سعر الدينار الكويتي خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 5/22/ 2019

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:34 م
سعر الدينار الكويتي خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 5/22/ 2019
سعر الدينار الكويتى
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الفجر الاقتصادي
 
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انخفض سعر الدينار الكويتي في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء بشكل ملحوظ، لكنه سجل ارتفاعا فى مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو قرشين فى سعر البيع،وسجل بنك الإسكندرية أعلى سعر للشراء بنحو 55.71 جنيها، بينما سجل بنك كريدي أجريكول أقل سعر للبيع بقيمة 54.2 جنيها، واستقر سعر الدينار الكويتي في الصرافة والسوق السوداء حيث سجل سعر الشراء 55.78، وسجل سعر البيع 56.61، لتصبح أسعار صرف الدينار الكويتي وفقا لأخر تحديث كالتالي:

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى
55.67 جنيها للشراء
56.02 جنيها للبيع


سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر
55،51 جنيها للشراء
55،96 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
55،42 جنيها للشراء
56،22 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية
55،71 جنيها للشراء
56،16 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
55،23 جنيها للشراء
56،17 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتي فى بنك التعمير والإسكان
55.18 جنيها للشراء
56.44 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي الدولي
55،46 جنيها للشراء
56،41 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي
55،23 جنيها للشراء
55،94 جنيها للبيع
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