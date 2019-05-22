"تعليم الدقهلية": 36 ألفا و512 طالبا بأولى ثانوي أدوا امتحان الجغرافيا إلكترونيا

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أعلن علي عبدالرؤف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الأربعاء، أداء 36512 طالبا وطالبة لامتحان الجغرافيا للصف الأول الثانوي بالنظام الإلكتروني "التابلت"، و528 طالبا وطالبة أدو الامتحان ورقيا بمدارس الدقهلية.



وأشار "عبد الرؤف" إلى أداء 1285 طالب منازل للامتحان ورقيا، 1107 طالب وطالبة خاص إلكترونى، بإجمالى 36512 طالبا وطالبة أدوا الامتحان إلكترونيا اليوم بمدارس المحافظة من إجمالى 46595 طالب وطالبة.



يذكر أن 46 ألفا و595 طالبا وطالبة بعدد 173 مدرسة حكومية و12 مدرسة خاصة على مستوى المحافظة امتحانات الصف الأول الثانوى في مادة الجغرافيا والتي تنعقد إلكترونيًا في المدارس المجهزة وبنظام الـopen Book وورقيًا في المدارس غير المجهزة.



وأكد "عبدالرؤف" السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى الخاص بالمادة فقط أثناء عقد الاختبار سواء إلكترونى أو ورقى، والتنبيه على رؤساء اللجان بأنه في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الاختبار، يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين وإخصائى التطوير ضمانًا لحق الطالب.



وأوضح على عبدالرؤف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم المرور على جميع المدارس، للتأكد من جاهزية اللجان، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية للتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشكلات وتفادى ما حدث أمس من سقوط السيستم في معظم مدارس الدقهلية.