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هجوم ناري من مهيب عبد الهادي على مدرب المنتخب بسبب قائمة الكان

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:08 م
هجوم ناري من مهيب عبد الهادي على مدرب المنتخب بسبب قائمة الكان
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أسماء فايز
 
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أعرب الاعلامى مهيب عبد الهادي عن استيائه من عدم استدعاء عدد من اللاعبين لقائمة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة أمم إفريقيا والمقرر إقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو.

 

وكتب عبد الهادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعقيبا على "كان مهم جدا اختيار  كلا من اللاعب عبدالله السعيد ووليد سليمان، وكهربا ورمضان، موضحا أن قدم واحده لهؤلاء اللاعبين أفضل من لاعبين قد تم إختيارهم فى التشكيل.

 

وتابع الاعلامى فى تصريحه أن هناك إختيارات تمت بناء على إرضاء شخصيات بعينها، سوف يقوم بالتعليق عليها فيما بعد، موضحا أن مثل تلك الاختيارات ستؤدى الى الهزيمة فى البطولة الأفريقية.


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