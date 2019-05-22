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"الشورى" يطالب بتوسيع شبكة قطار الحرمين لتشمل مطار الطائف

الأربعاء 22/مايو/2019 - 05:09 م
الشورى يطالب بتوسيع شبكة قطار الحرمين لتشمل مطار الطائف
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الفجر السعودي
 
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طالب مجلس الشورى، في جلسته اليوم الأربعاء، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بتطوير البنى التحتية للمسارات الحديدية القائمة، لتمكينها مستقبلاً من استخدام قطارات متطورة وسريعة، للمساهمة في تقليل زمن الرحلة على طريق (الرياض، الأحساء، الدمام).

ودعا المجلس من المؤسسة، بالتنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة؛ لدراسة جدوى توسيع شبكة مشروع قطار الحرمين الشريفين لتشمل مطار الطائف الدولي، ومنطقة الميقات لخدمة تسهيل انسياب حركة الحجاج والمعتمرين، والسياح، وتخفيف العبء عن مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وأكد المجلس على ضرورة أن تقوم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالتنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة، في ظل إعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية للعمل إصدار وتعديل وتكييف الأنظمة واللوائح، لتتوافق مع الهيكلة الجديدة.

بالإضافة إلى وضع آلية انتقال موظفي المؤسسة إلى الجهة المنظمة والجهات المنفذة كشركة سار؛ لضمان العدالة والمساواة في الحقوق الوظيفية والمالية وحقوقهم المستحقة فترة عملهم وبعد إنهائها.

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