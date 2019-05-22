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نجوم الفن والمجتمع في حفل إفطار مستشفى "بهية"

الأربعاء 22/مايو/2019 - 04:08 م
نجوم الفن والمجتمع في حفل إفطار مستشفى بهية
تامر شلتوت
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الفجر الفني
 
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حرص العديد من الإعلامين والفنانيين على حضور حفل إفطار جماعي بمستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي للسيدات بالمجان وسط حضور كبير للمتعافيات.


وكان من ضمن الحضور الإعلامية إيمان رياض والإعلامى تامر شلتوت، بالإضافة لحضور فرقة الأصالة الفنية والتي أحيت الحفل بقيادة المايسترو إسلام الهواري.


كما حضر الحفل كلٍ من الدكتور المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلى وشركاء وداعمي بهية الكرام، وكذلك المطرب عماد كمال.


وحرص جميع الحضور على التقاط الصور مع المحاربات وسط جو يسوده البهجة والتفاؤل داعمين محاربات بهية مرددين أنهن دوما "بيحاربوا بضحكتهم".

نجوم الفن والمجتمع في حفل إفطار مستشفى "بهية"
نجوم الفن والمجتمع في حفل إفطار مستشفى "بهية"
نجوم الفن والمجتمع في حفل إفطار مستشفى "بهية"
نجوم الفن والمجتمع في حفل إفطار مستشفى "بهية"
نجوم الفن والمجتمع في حفل إفطار مستشفى "بهية"
نجوم الفن والمجتمع في حفل إفطار مستشفى "بهية"
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