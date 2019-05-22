نجوم الفن والمجتمع في حفل إفطار مستشفى "بهية"

حرص العديد من الإعلامين والفنانيين على حضور حفل إفطار جماعي بمستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي للسيدات بالمجان وسط حضور كبير للمتعافيات.





وكان من ضمن الحضور الإعلامية إيمان رياض والإعلامى تامر شلتوت، بالإضافة لحضور فرقة الأصالة الفنية والتي أحيت الحفل بقيادة المايسترو إسلام الهواري.



