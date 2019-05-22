في ظل ارتفاع الحرارة.. الإفتاء توضح حكم التبرد بالماء أثناء الصوم

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا تبرُّد الصائم بالماء بأن يغتسلَ أو يَصُبَّ على بدنه الماء اتّقاءً للحرِّ أو العطش ولا يفطر.





واستشهدت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بما روت عَائِشَةُ رضي الله عنها أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم «كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ» متفق عليه.